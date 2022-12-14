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    الرئيس الأذربيجاني: التبادل التجاري مع تركمانستان ازداد 5 مرات هذا العام

    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقاء موسع بحضور رئيسي تركيا وتركمانستان والوفود المرافقة بمدينة تركماباشي "إن علاقاتنا المبنية على الروابط التاريخية تمهد فرصا لتطوير التعاون بين بلداننا في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل واللوجستية وغيرها.

    وأضاف رئيس الدولة أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وتركيا خلال فترة يناير – أكتوبر عام 2022م ازداد بنسبة 45 في المائة ليصل الى 5 مليارات دولار.

    وأضاف الرئيس علييف أن حجم الاستثمارات من أذربيجان في اقتصاد تركيا يبلغ 20 مليار دولار بينما استثمرت من تركيا في اقتصاد أذربيجان حوالي 14 مليار دولار. وازداد حجم التبادل التجاري مع تركمانستان هذا العام 5 مرات وهذا رقم قياسي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني: التبادل التجاري مع تركمانستان ازداد 5 مرات هذا العام
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