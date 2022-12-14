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    أخبار رسمية


    الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان

    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٦]

    تركمانباشي، 14 ديسمبر، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في مدينة تركمانباشي في 14 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان
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