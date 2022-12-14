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    الرئيس: ستستكمل جميع الأعمال في الجزء من ممر زنكزور العابر لأراضي أذربيجان في عام 2024

    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 14 ديسمبر، (أذرتاج)

    نعمل بعزم حاليا على افتتاح ممر زنكزور. تم انجاز الأعمال على خط السكك الحديدية في الجزء من ممر زنكزور العابر لأراضي أذربيجان بنسبة 40 في المائة وعلى الطريق السريع بنسبة 70 في المائة. سيتم استكمال جميع الأعمال في عام 2024،وفي النهاية سينشأ ممر نقل جديد.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في لقاء جمعه مع رئيسي تركيا وتركمانستان في مدينة تركمانباشي.

    وأشار رئيس الدولة إلى أن طاقة التفريغ والتحميل سنويا لميناء باكو الدولي للتجارة البحرية تبلغ 15 مليون طن ويمكن زيادتها إلى 25 مليون طن في السنة. دعا الرئيس الأذربيجاني شركات من تركيا وتركمانستان للاستفادة من فرص منطقة "آلات" الاقتصادية الحرة التي تأسست على ساحل بحر الخزر خلال العام الماضي.

    أضاف رئيس الدولة: "في عام 2017 افتتحنا مع أخي العزيز رجب طيب أردوغان خط سكة حديد "باكو - تبليسي – قارس". وسيتم استثمار أكثر من 100 مليون دولار في هذا المشروع وستزيد طاقته للنقل من مليون طن حاليا إلى 5 ملايين طن".

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