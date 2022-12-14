الرئيس إلهام علييف: انتصارنا في الحرب الوطنية أتى بفرصة سانحة لمشاريع جديدة للنقل واللوجستية في المنطقة

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقاء عقد بحضور رئيسي تركيا وتركمانستان والوفود المرافقة بمدينة تركماباشي إن أراضينا حررت من احتلال أرمينيا الذي استمر 30 سنة نتيجة للنصر المحقق في حرب الـ44 يوما الوطنية في نهاية عام 2020م وحلّ نزاع قراباغ وهذا النصر أتى بفرصة سانحة لمشاريع جديدة للنقل واللوجستية في المنطقة.

واكد رئيس الدولة أن ثمة تحديات وتهديدات جديدة في العالم حاليا وبسبب ذلك يكسب توسيع التعاون بين البلدان في مجالات الأمن والدفاع والصناعة الدفاعية أهمية كبيرة.

وشدد الرئيس إلهام علييف مرة أخرى على أهمية الاجتماع الثلاثي الأذربيجاني التركي التركمانستاني قائلا "إنني آمل في انعقاد مثل هذه الاجتماعات بشكل منتظم كي تساهم كبيرا في المزيد من تطوير العلاقات بين بلداننا الشقيقة.