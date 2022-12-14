حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وسويسرا يبلغ 437 مليون دولار
AzerTAg.az
١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
باكو، 14 ديسمبر، (اذرتاج)
تعمل حاليا 60 شركة برأسمال سويسري في أذربيجان.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد ألنور علييف في منتدى الأعمال الأذربيجاني السويسري المنعقد اليوم في باكو.
قال ألنور علييف إن حجم التبادل التجاري بين بلدينا في هذا العام بلغ 437 مليون دولار. يبلغ حجم الصادرات 384 مليون دولار وحجم الواردات 52 مليون دولار. يستمر حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وسويسرا في الزيادة.
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