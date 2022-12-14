عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و210 ألف و818 نسمة

باكو، 14 ديسمبر، (اذرتاج)

زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 54 ألفا و452 شخص أو 0.5 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و210 ألف و818 نسمة حتى الأول من شهر نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه يسكن 52.9 في المائة من السكان في المدن و47.1 في المائة بالقرى.