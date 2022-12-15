باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج) اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته الى تركمانستان في 14 ديسمبر. أفادت أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في ارض المطار بمدينة تركمانباشي تقديرا لمقدم الرئيس الأذربيجاني. كان في وداع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا نائبُ رئيس مجلس الوزراء التركماني وزير الخارجية رشيد ميريدوف وكبار المسئولين الآخرين.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الى تركمانستان

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