صحفيون يزورون مكان انفجار اللغمين الذي أدى الى سقوط قتيل و7 جرحى في كالبجر

باكو، 15 ديسمبر، (أذرتاج)

بدأت زيارة الصحفيين تحت إشراف وزارة الدفاع إلى مكان انفجار اللغمين الذي أدى الى سقوط قتيل و7 جرحى في كالبجار في 14 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج أن الهدف من الزيارة هو إطلاع الصحفيين على المناطق التي زرعت الوحدات العسكرية الأرمينية فيها الألغام منذ عام 2020 ونقل الحقائق عن أعمالهم الإرهابية إلى المجتمع الدولي.

يذكر أن 8 أشخاص (4 عمال و4 جنود) سقطوا نتيجة انفجار اللغمين في قرية جيراق لمحافظة كالبجر قرابة الساعة 18:00 في 14 ديسمبر وأصيب 7 منهم بجروح مختلفة وقتل جندي.