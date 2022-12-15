البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0099
أورو EUR 1 1.8099
دولار أسترالي AUD 1 1.1602
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3214
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0986
كرون دنماركي DKK 1 0.2433
لاري جورجي GEL 1 0.637
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186
دولار كندا CAD 1 1.2534
دينار الكويت KWD 1 5.5441
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3857
بيسو المكسيك MXN 1 0.0864
جنيه مصري EGP 1 0.0688
لاي مولدوفا MDL 1 0.088
كرون النرويج NOK 1 0.1739
زلوتي بولندا PLN 1 0.3866
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02
روبل روسي RUB 1 0.0264
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2676
دولار سنغافورة SGD 1 1.2595
ريال السعودية SAR 1 0.4522
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1668
دولار تايوان TWD 1 0.0555
ليرة تركيا TRY 1 0.0913
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0939
كرون التشيك CZK 1 0.0746
يوان الصين CNY 1 0.2442
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1046
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4994
كرون السويد SEK 1 0.1666
فرنك سويسرا CHF 1 1.8353
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.252
بيسو تشيلي CLP 100 0.1952
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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