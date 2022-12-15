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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]

    باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0099

    أورو EUR 1 1.8099

    دولار أسترالي AUD 1 1.1602

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3214

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0986

    كرون دنماركي DKK 1 0.2433

    لاري جورجي GEL 1 0.637

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186

    دولار كندا CAD 1 1.2534

    دينار الكويت KWD 1 5.5441

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3857

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0864

    جنيه مصري EGP 1 0.0688

    لاي مولدوفا MDL 1 0.088

    كرون النرويج NOK 1 0.1739

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3866

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

    روبل روسي RUB 1 0.0264

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2676

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2595

    ريال السعودية SAR 1 0.4522

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1668

    دولار تايوان TWD 1 0.0555

    ليرة تركيا TRY 1 0.0913

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0939

    كرون التشيك CZK 1 0.0746

    يوان الصين CNY 1 0.2442

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1046

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4994

    كرون السويد SEK 1 0.1666

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8353

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.252

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1952

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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