البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0099

أورو EUR 1 1.8099

دولار أسترالي AUD 1 1.1602

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3214

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0986

كرون دنماركي DKK 1 0.2433

لاري جورجي GEL 1 0.637

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186

دولار كندا CAD 1 1.2534

دينار الكويت KWD 1 5.5441

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3857

بيسو المكسيك MXN 1 0.0864

جنيه مصري EGP 1 0.0688

لاي مولدوفا MDL 1 0.088

كرون النرويج NOK 1 0.1739

زلوتي بولندا PLN 1 0.3866

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

روبل روسي RUB 1 0.0264

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2676

دولار سنغافورة SGD 1 1.2595

ريال السعودية SAR 1 0.4522

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1668

دولار تايوان TWD 1 0.0555

ليرة تركيا TRY 1 0.0913

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0939

كرون التشيك CZK 1 0.0746

يوان الصين CNY 1 0.2442

جنيه إنكلترا GBP 1 2.1046

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4994

كرون السويد SEK 1 0.1666

فرنك سويسرا CHF 1 1.8353

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306

ليرة لبنان LBP 100 0.1119

ين اليابان JPY 100 1.252

بيسو تشيلي CLP 100 0.1952

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004