باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج) يقوم رئيس الوزراء الاذربيجاني على أسدوف بزيارة رسمية الى تبيليسي تلبية لدعوة نظيره الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي.

AZERTAG.AZ : رئيس وزراء أذربيجان في زيارة رسمية الى جورجيا

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