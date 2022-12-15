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    سياسة


    رئيس وزراء أذربيجان في زيارة رسمية الى جورجيا

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٢]

    باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)

    يقوم رئيس الوزراء الاذربيجاني على أسدوف بزيارة رسمية الى تبيليسي تلبية لدعوة نظيره الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي.

    AZERTAG.AZ :رئيس وزراء أذربيجان في زيارة رسمية الى جورجيا
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