رئيس وزراء أذربيجان في زيارة رسمية الى جورجيا
AzerTAg.az
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٢]
باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)
يقوم رئيس الوزراء الاذربيجاني على أسدوف بزيارة رسمية الى تبيليسي تلبية لدعوة نظيره الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي.
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