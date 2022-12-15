باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج) تلقى مكتب المدعي العام العسكري بلاغا عن سقوط 8 أشخاص (4 عمال و4 جنود) نتيجة انفجار اللغمين في قرية جيراق لمحافظة كالبجر المحررة من الاحتلال الأرميني قرابة الساعة 18:00 في 14 ديسمبر. أفادت وكالة أذرتاج ان المعلومات الأولية اشيرت الى سقوط 4 عمال ضحايا انفجار لغم مضاد للأفراد في قرية جيراق بمحافظة كالبجر. كذلك اعلن عن سقوط 4 جنود من الجيش الاذربيجاني ضحايا انفجار اللغم الاخر توجهوا إلى مكان الانفجار لإخلاء المصابين. أدى انفجار اللغم الى استشهاد جندي واصابة 3 آخرين بجروح. يجري افراد النيابة العسكرية لكالبجر التحقيقات المتعلقة بالانفجار.

AZERTAG.AZ : بدء التحقيق في سقوط قتيل و7 جرحى في انفجار لغمين ارمينيين في كالبجر

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