مسلحون أرمن في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية يطلقون النار على الجيش الأذربيجاني

باكو، 14 ديسمبر، (اذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظة خوجاوند لإطلاق النار اليوم في الساعة 08:15 من قبل أعضاء العصابات الارمينية المسلحة غير الشرعية في الأراضي الأذربيجانية الموجودة تحت دائرة مسئولية قوات حفظ السلام الروسية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة الارمينية في قريتي اشاغي شورجا ويوخاري شورجا لمحافظة باساركيتشار وقرية بورون لمحافظة جوروس اطلقت النيران باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار من الساعة 17:50 الى الساعة 22:45 في 14 ديسمبر على مواقع الجيش الاذربيجاني في قريتي يليجه وزيليك لمحافظة كالبجر وقرية أحمدلي لمحافظة لاتشين.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.