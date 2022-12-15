باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الأمين العام لمنظمة الدول التركية كوبانيشبيك أومورالييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الدول التركية

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