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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الدول التركية

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٨]

    باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الأمين العام لمنظمة الدول التركية كوبانيشبيك أومورالييف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الدول التركية
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