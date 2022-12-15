أذربيجان: تطعيم 304 جرعة من لقاح كورونا في 14 ديسمبر

باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 304 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 89 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و55 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 134 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و26 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و926 ألف و542 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و160 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و821 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و393 ألف و289 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و272 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.