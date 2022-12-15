انطلاق ورشة الإيسيسكو في موريشيوس حول الاستراتيجيات الحديثة لتدريس اللغة العربية

باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج)

انطلقت اليوم الأربعاء (14 ديسمبر 2022) ورشة العمل التدريبية حول الاستراتيجيات الحديثة في تدريس اللغة العربية، التي يعقدها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في مدينة كاتر بورن بجمهورية موريشيوس، بالتعاون مع اتحاد متحدثي اللغة العربية بموريشيوس.

وتهدف الورشة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تطوير كفاءات المشاركين وقدراتهم التدريسية من خلال الاستفادة من مستجدات اللسانيات التعليمية، وتعرفهم على الاستراتيجيات التربوية والخطوات الإجرائية في تدريس مختلف المواد لتنمية المهارات اللغوية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور أنور حسنو، نائب رئيس الوزراء بجمهورية موريشيوس، والسيد عبد الصمد سيرلي، رئيس المركز الثقافي الإسلامي، والسيد غلام محمد، رئيس اتحاد متحدثي اللغة العربية، والسيد فيشال بيهاري، مستشار وزير التعليم بجمهورية موريشيوس، ويستفيد من أعمالها أكثر من أربعين مسؤولا تربويا ومدرسا للغة العربية من مختلف مناطق موريشيوس.

وسيتم على مدى أيام الورشة تقديم مداخلات وعروض تربوية تدريبية تندرج في إطار التعريف بالتحديات والصعوبات التي تواجه تعليم اللغة العربية في جمهورية موريشيوس، واستعراض أبرز الاستراتيجيات التربوية التعليمية في تدريس المهارات اللغوية، وتنويع استراتيجيات تدريس المهارات اللغوية تبعا للمستويات التعليمية.

ويشرف على الورشة الدكتور يوسف إسماعيلي، خبير في مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها.