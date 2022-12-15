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    سياسة


    بحث مسائل التعاون العسكري بين كوريا وأذربيجان

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٤]

    باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع عضو الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا لي هونسيونغ والوفد المرافق له.

    أفادت أذرتاج ان الوزير أشاد بالإنجازات المكتسبة في إطار التعاون العسكري بين أذربيجان وجنوب كوريا.

    اطلع الوزير الجانبَ الكوري على حادث انفجار لغمين أرضيين أرمينيين أدى الى مقتل عسكري واحد واصابة 7 اشخاص آخرين 4 منهم مدنيون بجروح مختلفة في قرية تشيراق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال.

    كما اجري في اللقاء تبادل الآراء المفصل عن آفاق تطوير التعاون في المجالات العسكرية والتعليم العسكري والمجالات الفنية العسكرية، والأمن الإقليمي والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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