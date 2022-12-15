الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 18 حالة حريق و 3 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 9 أشخاص وبينهم 3 قاصرين.

وأنقذت فرق البحث والإنقاذ شخصين محتجزين داخل سيارة خفيفة مشوهة جراء اصطدامها بقاطرة شاحنات كبيرة بحي قراداغ للعاصمة باكو فيما انتشلت جثتي شخصين محتجزتين داخل نفس السيارة وسلمت المصابين والقتيلين إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.