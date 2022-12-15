زيادة صادرات الغاز الاذربيجاني

باكو، 15 ديسمبر، (أذرتاج)

زادت صادرات الغاز الاذربيجاني بنسبة 19 في المائة خلال أشهر يناير - نوفمبر. تم تصدير 10.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا و7.6 مليار متر مكعب إلى تركيا و2.2 مليار متر مكعب إلى جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.

وأشار الوزير إلى أن تاناب زودت تركيا بـ 5.2 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.