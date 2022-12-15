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    نقل اكثر من 27 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)

    تم تصدير 34 مليونا و418.9 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خطوط أنابيب النفط الرئيسية الأذربيجانية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء ان 78.8 في المائة من النقل تحقق عبر خط أنبوب النفط الرئيسي باكو – تبيليسي – جيهان حيث نقل عبر الخط المذكور خلال 11 شهرا 27 مليونا و121 الف طن من النفط.

    كما تم شحن 4 ملايين و668.9 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي – جيهان خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :نقل اكثر من 27 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"
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