مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني ونظيره البيلاروسي

باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية البيلاروسي سيرغي آلينك في 15 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان الوزير بايراموف هنأ نظيره البيلاروسي بمناسبة تعيينه لهذا المنصب متمنيا له النجاحات.

أشار الطرفان خلال المكالمة الهاتفية الى المستوى الرفيع للعلاقات المتعددة الجوانب القائمة بين أذربيجان وبيلاروس، وناقشا آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

وأعرب الوزير البيلاروسي سيرغي آلينيك عن ارتياحهم للتعاون والحوار الاستراتيجي بين البلدين. قيل ان بيلاروس تقدم دوما دعما للسلام والاستقرار في المنطقة.

نوقشت خلال الاتصال الهاتفي المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك والمسائل الإقليمية.

دعا الوزير نظيرَه البيلاروسي للقيام بزيارة أذربيجان.