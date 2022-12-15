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    نقل 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)

    تم نقل 35 مليارا و147.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 11.1 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 53.8 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل 18 مليارا و897.3 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط باكو – تفليس – أرضروم خط أنابيب جنوب القوقاز.

    AZERTAG.AZ :نقل 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم
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