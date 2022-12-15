توقيع مذكرتين حول تطبيق تجربة "أسان خدمة"

باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة التعاون في مجال تقديم الخدمات العامة بين الوكالة الأذربيجانية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني (أسان خدمة) والجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتدبير (آبام: AAPAM)، في إطار المنتدى الدولي "الطريق المؤدي الى الإدارة المعاصرة: نحو الخدمات العامة المستدامة والابتكارية" في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوثيقة وقع عليها رئيس وكالة "اسان خدمة" علوي مهدييف والأمين العام للجمعية الافريقية جورج سكوت.

والهدف من المذكرة هو تبادل الخبرات بين الطرفين وترويج الخبرة المتقدمة في هذا المجال وكذلك تبليغ خبرة "اسان خدمة" الأذربيجانية في الدول الافريقية.

في الوقت ذاته، تم التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الحضانة والتسريع بين "مركز الابتكارات" التابع لوكالة "أسان خدمة" ومؤسسة تكنوبارك "ياشناباد" للابتكارات التابع لوزارة التنمية الابتكارية الأوزبكية.

وقع على الوثيقة مدير "مركز الابتكارات" وصال رستموف ومدير تكنوبارك "ياشناباد" للابتكارات شاهحابجون شريفوف.

والهدف هو تنفيذ المشاريع المشتركة والفعاليات في المجالات ذات الصلة بين الطرفين وكذلك تحقيق برامج الحضانة والتسريع وتطويره.