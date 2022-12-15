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    أقاليم


    قرية قاراخانبايلي لمحافظة فضولي (صور)

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج)

    كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في الحرب القراباغية الأولى. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 27 سبتمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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