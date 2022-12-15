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    سياسة


    "الخارجية": عدم معاقبة أرمينيا يسبب في جرائم جديدة

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]

    باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج)

    يسبب عدم معاقبة أرمينيا في جرائم جديدة.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في تغريدة كتبتها وزارة الخارجية الأذربيجانية في تويتر عن حادث سقوط 8 مواطنين اذربيجانيين ضحايا انفجار لغم في كالبجار.

    قيل في التغريدة ان انفجار لغم زرعته أرمينيا جرح 4 عمال مدنيين. الى جانب ذلك، قتل 1 عسكري وأصيب 3 جنود آخرين بجروح.

    يقال ان "عدد ضحايا الألغام بلغ 276 ضحية منذ انتهاء الحرب عام 2020. وعدم معاقبة أرمينيا يسبب في جرائم جديدة".

    AZERTAG.AZ :"الخارجية": عدم معاقبة أرمينيا يسبب في جرائم جديدة
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