"الخارجية": عدم معاقبة أرمينيا يسبب في جرائم جديدة
AzerTAg.az
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج)
يسبب عدم معاقبة أرمينيا في جرائم جديدة.
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في تغريدة كتبتها وزارة الخارجية الأذربيجانية في تويتر عن حادث سقوط 8 مواطنين اذربيجانيين ضحايا انفجار لغم في كالبجار.
قيل في التغريدة ان انفجار لغم زرعته أرمينيا جرح 4 عمال مدنيين. الى جانب ذلك، قتل 1 عسكري وأصيب 3 جنود آخرين بجروح.
يقال ان "عدد ضحايا الألغام بلغ 276 ضحية منذ انتهاء الحرب عام 2020. وعدم معاقبة أرمينيا يسبب في جرائم جديدة".
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