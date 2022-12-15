"الخارجية": عدم معاقبة أرمينيا يسبب في جرائم جديدة

باكو، 15 ديسمبر (أذرتاج)

يسبب عدم معاقبة أرمينيا في جرائم جديدة.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في تغريدة كتبتها وزارة الخارجية الأذربيجانية في تويتر عن حادث سقوط 8 مواطنين اذربيجانيين ضحايا انفجار لغم في كالبجار.

قيل في التغريدة ان انفجار لغم زرعته أرمينيا جرح 4 عمال مدنيين. الى جانب ذلك، قتل 1 عسكري وأصيب 3 جنود آخرين بجروح.

يقال ان "عدد ضحايا الألغام بلغ 276 ضحية منذ انتهاء الحرب عام 2020. وعدم معاقبة أرمينيا يسبب في جرائم جديدة".