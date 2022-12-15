نائب أذربيجاني: ليست أذربيجان مكتملة بدون زنكزور الغربية

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

قال نائب المجلس الوطني حكمت بابا اوغلو في حفل إشهار كتاب "دراسة أعلام الحقيقة" إن "هذا الكتاب يعود بالنفع الكبير في استعادة الذاكرة التاريخية وإن أردنا إنشاء مستقبلنا فعلينا أن نعلم ماضينا وإن أذربيجان ليست مكتملة بدون زنكزور الغربية".

واكد أن دير "خوداونك" هو من آثار أذربيجان.