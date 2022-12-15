رئيسا وزراء أذربيجان وجورجيا يلتقيان في تبليسي

باكو، 15 ديسمبر، (أذرتاج)

عُقد اجتماع على انفراد بين رئيسي وزراء أذربيجان وجورجيا علي أسدوف وإيراكلي غاريباشفيلي في تبليسي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما لتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات. وأكدا أهمية الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة حول التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وجورجيا الذي يعقد في تبليسي.

وأعرب عن الثقة في أن زيارة علي أسدوف الرسمية والاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة سيساهمان في زيادة توسيع العلاقات بين أذربيجان وجورجيا.

ونوقشت في الاجتماع آفاق التعاون الثنائي متبادل المنفعة في مختلف الاتجاهات.