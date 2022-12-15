  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيسا وزراء أذربيجان وجورجيا يلتقيان في تبليسي

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    باكو، 15 ديسمبر، (أذرتاج)

    عُقد اجتماع على انفراد بين رئيسي وزراء أذربيجان وجورجيا علي أسدوف وإيراكلي غاريباشفيلي في تبليسي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين أعربا عن ارتياحهما لتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات. وأكدا أهمية الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة حول التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وجورجيا الذي يعقد في تبليسي.

    وأعرب عن الثقة في أن زيارة علي أسدوف الرسمية والاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة سيساهمان في زيادة توسيع العلاقات بين أذربيجان وجورجيا.

    ونوقشت في الاجتماع آفاق التعاون الثنائي متبادل المنفعة في مختلف الاتجاهات.

    AZERTAG.AZ :رئيسا وزراء أذربيجان وجورجيا يلتقيان في تبليسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٥‎]
    رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: تحضيرات جارية لاتفاقية ثنائية جديدة مع أذربيجان
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
    رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: ننجز مشاريع كبيرة مع أذربيجان في العام المقبل أيضا
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
    نائب أذربيجاني: ليست أذربيجان مكتملة بدون زنكزور الغربية
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]
    "الخارجية": عدم معاقبة أرمينيا يسبب في جرائم جديدة
    رئيسا وزراء أذربيجان وجورجيا يلتقيان في تبليسي رئيسا وزراء أذربيجان وجورجيا يلتقيان في تبليسي