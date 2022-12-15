أذربيجان: 115 إصابة بكورونا في 15 ديسمبر

باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 115 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 48 مصابا بالفيروس خلال 15 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و150 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و695 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و989 مريض منهم ويستمر علاج 466 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1834 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و401 ألف و826 فحص طبي.