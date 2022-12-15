رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: ننجز مشاريع كبيرة مع أذربيجان في العام المقبل أيضا

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

قال السفير بيتر ميخالكو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان في مؤتمر صحفي عقده حول نتائج العام الحالي "إننا سننجز في العالم المقبل أيضا مشاريع كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان. وننظم عددا كبيرا من الفعاليات المهمة ابتداء من شهر يناير عام 2023م.

واستلفت السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بإحلال السلام والرفاهية في جنوب القوقاز ويشارك في الشؤون الخاصة بذلك وقال إن بروكسل استضافت لقاءات بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وسنواصل جهودنا الرامية إلى إحلال سلام بين أذربيجان وأرمينيا وليس من الصحيح النظر إلى هذه العملية نظرة المتنافس ونناشد البلدان الأخرى المشاركة في عملية التطبيع بين البلدين للسعي إلى التوصل إلى نتيجة ناجحة في نهاية المطاف أيضا. ونأمل أن تؤدي هذه العملية المنظمة إلى سلام ومن شأنها أن تؤدي اليه. وسنعمل بشكل مكثف ومستدام لأجل التوصل الى نتائج. إن الاتحاد الأوروبي أحد اكبر المؤيدين لعملية إزالة الألغام في أذربيجان. وذلك واجب للغاية من حيث إعادة إعمار قراباغ وأمنها.

وتناول بيتر ميخالكو حادث انفجار اللغم في كلبجار قائلا "إننا سنواصل مد المساعدة لإزالة الألغام في أذربيجان ونؤمن بتزايد حجم هذا الدعم.