أذربيجان: تطعيم 276 جرعة من لقاح كورونا في 15 ديسمبر

باكو، 15 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 276 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 97 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و33 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 119 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و27 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و926 ألف و818 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و257 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و854 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و393 ألف و408 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و299 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.