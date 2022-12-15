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    الوزير الأذربيجاني: تم تصدير 24 مليون طن من النفط المنتج

    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]

    باكو، 15 ديسمبر، (أذرتاج)

    تم نقل 24 مليون طن من إجمالي 29.8 مليون طن من النفط المُنتَج الى التصدير خلال 11 شهرا من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.

    وقال الوزير إنه تم تصدير 20.1 مليار متر مكعب من 42.5 مليار متر مكعب من الغاز المنتج بزيادة قدرها 7 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :الوزير الأذربيجاني: تم تصدير 24 مليون طن من النفط المنتج
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