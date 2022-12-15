رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي: تحضيرات جارية لاتفاقية ثنائية جديدة مع أذربيجان

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

قال السفير بيتر ميخالكو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان في مؤتمر صحفي عقده حول نتائج العام الحالي "إن الشراكة الشرقية تتيح لنا فرصا أكثر لتوسيع التعاون وتجرى تحضيرات لتوقيع اتفاقية ثنائية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان ومن شأنها أن تفتح إمكانات جديدة نحو التجارة والتعاون.

وتناول السفير ميخالكو ضرورة دعم المجتمع المدني قائلا إن هذه عملية تُضمن عبر الاتصال المتبادل ويجب ضمان ظروف مماثلة في نشاط المجتمع المدني ولا يجوز تضييق فضاء أمام فعاليات منظمات المجتمع المدني ومن الضروري استعادة طرق الحصول على المِنَح.

وأضاف: نعتمد كذلك على سيادة القانون. ومجال نشاطنا المشترك مع أذربيجان هو مجلس أوروبا. ونقصد هنا كذلك حقوق الإنسان والنظام القضائي والنظام المدني.