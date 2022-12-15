وزير الخارجية: مطالب النشطاء البيئيين ما زالت باقية دون إجابة
AzerTAg.az
١٥.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٠]
باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج
قال وزير الخارجية جيهون بايراموف في اجتماع عقده مع ممثلي السلك الدبلوماسي في البلد إن مطالب النشطاء البيئيين الأذربيجانيين التي تقدموا بها في اعتصامهم على الطريق الواصل بين خانكندي ولاتشين ما زالت باقية دون إجابة.
وأشار الوزير بايراموف إلى أن الأسباب التي أدت إلى بدء التظاهرة السلمية الاحتجاجية أعلنت في إحاطة صحفية منعقدة قبل اليومين مضيفا اننا نشهد خلال اليومين الاثنين الماضيين أكاذيب مطروحة من اجل التلاعبات أيضا.
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