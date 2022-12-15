وزير الخارجية: المخالفات الواقعة على طريق لاتشين مضادة لبنود البيان الثلاثي

باكو، 15 ديسمبر، أذرتاج

قال وزير الخارجية جيهون بايراموف في اجتماع عقده مع ممثلي السلك الدبلوماسي في البلد إننا نود أن نتحدث مع الدبلوماسيين عن حالات المخالفات القانونية وحالات عديدة لسوء استخدام طريق لاتشين.

وأوضح الوزير بايراموف أن حالات سوء الاستخدام والمخالفات القانونية واقعة بخلاف بنود البيان الثلاثي واجتماعنا هذا مهم لتكوين فكرة عامة عندنا.