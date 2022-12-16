أذربيجان تبحث مع قطر مشروع انشاء محطة التوليد الغازية "نبراس" للطاقة تهتم بالمشاريع في أذربيجان

باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف في الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر ان ثمة إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة والنقل واللوجيستية والاستثمارات المتبادلة والقطاعات الأخرى للاقتصاد بين البلدين.

وأشار الوزير الى أهمية الارتقاء بالتعاون في مجال النفط والغاز الى مستوى جديد وفي اطار منتدى البلدان المصدرة للغاز. وأضاف ان تطوير الأراضي المحررة من الاحتلال على أساس "الطاقة الخضراء" المبنية على مبدأ صفر الكربون، واولويات البلد في التوصل الى النمو الأخضر، البيئة المحيطة النظيفة يخلق فرصة للتعاون المتعدد الجوانب في الطاقة.

واشار الوزير الى استمرار مناقشات مع شركة "نبراس للطاقة" القطرية حول المشاريع المختلفة في مجال الطاقة، بما فيها إنشاء محطة التوليد الغازية في ياشما.

وزاد الوزير ان ثمة فرص جديدة للتعاون مع شركة "نبراس للطاقة" في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان.

يجب الذكر ان "نبراس للطاقة" هي شركة استثمارية عالمية يقع مقرها الرئيسي في دولة قطر. ترتكز مهمتها على تطوير وإدارة محفظة من الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع الطاقة عالمياً. تأسست الشركة من أجل الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع الطاقة وذلك بسبب زيادة الطلب على الكهرباء والمياه التي أوجدها النمو العالمي.