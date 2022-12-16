البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0099
أورو EUR 1 1.8101
دولار أسترالي AUD 1 1.1398
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3199
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0972
كرون دنماركي DKK 1 0.2434
لاري جورجي GEL 1 0.6379
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186
دولار كندا CAD 1 1.2464
دينار الكويت KWD 1 5.5442
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3842
بيسو المكسيك MXN 1 0.086
جنيه مصري EGP 1 0.0689
لاي مولدوفا MDL 1 0.088
كرون النرويج NOK 1 0.1728
زلوتي بولندا PLN 1 0.386
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02
روبل روسي RUB 1 0.0264
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624
دولار سنغافورة SGD 1 1.2533
ريال السعودية SAR 1 0.452
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1665
دولار تايوان TWD 1 0.0553
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0813
كرون التشيك CZK 1 0.0746
يوان الصين CNY 1 0.2438
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0769
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4956
كرون السويد SEK 1 0.1649
فرنك سويسرا CHF 1 1.8345
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1298
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.239
بيسو تشيلي CLP 100 0.1936
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك