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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٩]

    باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0099

    أورو EUR 1 1.8101

    دولار أسترالي AUD 1 1.1398

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3199

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0972

    كرون دنماركي DKK 1 0.2434

    لاري جورجي GEL 1 0.6379

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186

    دولار كندا CAD 1 1.2464

    دينار الكويت KWD 1 5.5442

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3842

    بيسو المكسيك MXN 1 0.086

    جنيه مصري EGP 1 0.0689

    لاي مولدوفا MDL 1 0.088

    كرون النرويج NOK 1 0.1728

    زلوتي بولندا PLN 1 0.386

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

    روبل روسي RUB 1 0.0264

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2533

    ريال السعودية SAR 1 0.452

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1665

    دولار تايوان TWD 1 0.0553

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0813

    كرون التشيك CZK 1 0.0746

    يوان الصين CNY 1 0.2438

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0769

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4956

    كرون السويد SEK 1 0.1649

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8345

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1298

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.239

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1936

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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