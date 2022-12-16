البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0099

أورو EUR 1 1.8101

دولار أسترالي AUD 1 1.1398

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3199

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0972

كرون دنماركي DKK 1 0.2434

لاري جورجي GEL 1 0.6379

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2186

دولار كندا CAD 1 1.2464

دينار الكويت KWD 1 5.5442

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3842

بيسو المكسيك MXN 1 0.086

جنيه مصري EGP 1 0.0689

لاي مولدوفا MDL 1 0.088

كرون النرويج NOK 1 0.1728

زلوتي بولندا PLN 1 0.386

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

روبل روسي RUB 1 0.0264

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2624

دولار سنغافورة SGD 1 1.2533

ريال السعودية SAR 1 0.452

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1665

دولار تايوان TWD 1 0.0553

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0813

كرون التشيك CZK 1 0.0746

يوان الصين CNY 1 0.2438

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0769

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4956

كرون السويد SEK 1 0.1649

فرنك سويسرا CHF 1 1.8345

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1298

ليرة لبنان LBP 100 0.1122

ين اليابان JPY 100 1.239

بيسو تشيلي CLP 100 0.1936

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004