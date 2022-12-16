استفزازات ارمينية في منجمي الذهب والنحاس.. أذربيجان تطالب بالمراقبة لمنع التهريب

باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

قال وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح صحفي له ان محاولة الجانب الاذربيجاني للمراقبة والمتابعة في المناجم في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، قد فشلت في 10 ديسمبر بسبب الاستفزازات المتعمدة التي نفذها مجموعة من النشطاء الأرمن، مما يعد خرقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه مسبقا بين ممثلي الهيئات الحكومية الأذربيجانية، منها وزارة البيئة والثروات الطبيعية ولجنة شئون الممتلكات وقيادة قوات حفظ السلام الروسية وممثلي السكان الأرمن المحليين بعد لقاءات عدة بين الطرفين.

أضاف الوزير ان الاستفزازات امام المنجمين نُفذت بالسيناريو الواحدة. واكد الوزير ان نشطاء المنظمات الأذربيجانية غير الحكومية والهيئات المختلفة المعنية بالبيئة نظموا اعتصاما احتجاجا على الاستفزازات وطرحوا مطالبهم بشكل سافر، بعد فشل خطوات حسن النية للسلطات الأذربيجانية.

يجب الذكر ان قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الاراضي الاذربيجانية المحررة تستمر في اغلاق الطريق امام المدنيين لمنع دخولهم الى المناجم في المنطقة التي تنتشر فيها. يطالبها الخبراء البيئيون الاذربيجانيون بالحد من تهريب الثروات الطبيعية الاذربيجانية والسماح لهم بالمراقبة والمتابعة.