إصابة 8 عناصر من الشرطة اثر انفجار سيارة في تركيا

أنقرة، 16 ديسمبر، (اذرتاج)

وقع انفجار قوي في محافظة ديار بكر التركية.

أفادت وكالة اذرتاج ان ثمانية من أفراد الشرطة التركية أصيبوا يوم الجمعة عندما انفجرت قنبلة مزروعة في سيارة على جانب الطريق أثناء مرور حافلتهم على طريق سريع في إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد.

لم تسفر القنبلة عن إصابات خطيرة، لكن تسعة كانوا على متن الحافلة المدرعة نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوصات.

اعتقل شخصان ويعتقد أنهما منفذي الانفجار.