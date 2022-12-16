  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 84 دولار

    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٤]

    باكو، 16 ديسمبر، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 84.77 دولار بعد انخفاض مسجل قدر 1.17 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط الأذربيجاني بلغ أوجه خلال العام الجاري في 9 مارس حيث شهد 135.99 دولار.

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 84 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]
    الوزير الأذربيجاني: تم تصدير 24 مليون طن من النفط المنتج
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٣]
    نقل 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر باكو – تبليسي - أرضروم
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]
    نقل اكثر من 27 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"
    برميل من "آذري لايت" يباع 84 دولار