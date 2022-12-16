اعفاء الرز الباكستاني من الرسوم الجمركية يفتح فرصا جديدة للمصدرين

باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

في لقاء جرى في باكو مع ممثلي البعثة التجارية الباكستانية لمصدري الأرز، قال رئيس وكالة ترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) يوسف عبدلايف ان اعفاء الأرز الباكستاني من دفع الرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات قادمة سيفتح فرصا جديدة للمصدرين الباكستانيين.

قال السفير الباكستاني بلال هايي ورئيس غرفة التعاون الاقتصادي الاذربيجاني الباكستاني PAKAZCHAM خرم بهاتي ان زيارة البعثة التجارية الباكستانية الى أذربيجان والمناقشات المجرية خلالها ستكون مهمة في توسيع التعاون بين دوائر الاعمال. اعرب المصدرين الباكستانيون عن امتنانهم للحكومة الأذربيجانية على هذه الظروف المهيأة.