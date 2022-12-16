استطلاع: سكان أذربيجان يعتقدون بفتح ممر زنكزور قريبا

باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

ظهرت نتائج استطلاع للآراء اجراه مركز الأبحاث الاجتماعية في اذربيجان أن المجتمع الاذربيجاني متفائل بفتح ممر زنكزور قريبا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي تنشره وكالة أذرتاج، يعتقد 63.1% من سكان أذربيجان أن ممر زنكزور (الذي سيربط جمهورية نخجيوان ذاتية الحكم بالجزء الرئيسي للوطن الاذربيجاني) سيفتح قريبا. و 25.9% من المستطلع آراؤهم يؤمنون كثيرا بفتح ممر زنكزور. أعلن 2.8 في المائة من الاذربيجانيين الذين تم استطلاع آرائهم في هذا الموضوع ان الرد على السؤال صعب عليه.