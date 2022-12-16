استطلاع: سكان أذربيجان يعتقدون بفتح ممر زنكزور قريبا
AzerTAg.az
١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٧]
باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)
ظهرت نتائج استطلاع للآراء اجراه مركز الأبحاث الاجتماعية في اذربيجان أن المجتمع الاذربيجاني متفائل بفتح ممر زنكزور قريبا.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي تنشره وكالة أذرتاج، يعتقد 63.1% من سكان أذربيجان أن ممر زنكزور (الذي سيربط جمهورية نخجيوان ذاتية الحكم بالجزء الرئيسي للوطن الاذربيجاني) سيفتح قريبا. و 25.9% من المستطلع آراؤهم يؤمنون كثيرا بفتح ممر زنكزور. أعلن 2.8 في المائة من الاذربيجانيين الذين تم استطلاع آرائهم في هذا الموضوع ان الرد على السؤال صعب عليه.
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