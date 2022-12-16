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    سياسة


    رئيس الوزراء يلتقي برئيسة جورجيا في تبيليسي

    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢١]

    باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي اسدوف على هامش زيارته تبيليسي برئيسة جورجيا سالومه زورابيشفيلي في 15 ديسمبر.

    قال مجلس الوزراء في بيان إن أسدوف نقل تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى الرئيس الجورجي.

    وقيل إن العلاقات بين أذربيجان وجورجيا لها جدول الأعمال الموسع. وتم التشديد على وجود التعاون الناجح بين البلدين سواء كان في الصيغة الثنائية ام في اطار المنظمات الدولية.

    وأشير إلى أهمية زيارة الرئيس الأذربيجاني جورجيا في أكتوبر العام الجاري.

    وتم التشديد على أهمية مشاريع النقل والطاقة التي تنفذها أذربيجان وجورجيا معا.

    كما أشير إلى أهمية الاجتماع التاسع المنعقد في تبيليسي للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان وجورجيا.

    وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول آفاق التعاون بين البلدين أيضا.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يلتقي برئيسة جورجيا في تبيليسي
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