توقيع مذكرة بين "كوبيا" ومؤسسة الشركات الناشئة البولندية

باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة البولندية للشركات الناشئة Startup Hub Poland Foundation.

أفادت أذرتاج ان توقيع الوثيقة جاء في إطار الندوة البولندية الأذربيجانية للابتكارات، المقامة برعاية كوبيا وسفارة بولندا في أذربيجان ومؤسسة الشركات الناشئة البولندي ومركز "ايديال هاب" للابتكارات والتكنولوجيا. تنص الوثيقة على تبادل الخبرات والمعلومات بين دوائر الاعمال البولندية والاذربيجانية والشركات الناشئة والمستثمرين، وتنظيم فعاليات.