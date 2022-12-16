صحفيون في زيارة الى خزاني مياه خاتشينشاي وسوقوفوشان

تارتار، 16 ديسمبر، (أذرتاج)

زار ممثلو وسائل الإعلام المحلية خزاني مياه خاتشينشاي (في محافظة أغدام) وسوقوفوشان (في محافظة تارتار).

أفادت وكالة أذرتاج أن ممثلي وسائل الإعلام اطلعوا على أعمال الإصلاح والترميم المنفذة في خزان "خاتشينشاي" والقناة المائية الرئيسية التي يبلغ طولها 5.2 كلم لخزان "سوقوفوشان" وقناة "تارتار" المائية الرئيسية على الضفة اليسرى على هامش الزيارة التي نظمتها شركة "الاستصلاح وإدارة المياه".