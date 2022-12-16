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    برنامج إلكتروني يربط المؤسسات الناشئة الأذربيجانية للابتكارات ببلدان الاتحاد الأوروبي

    ١٦.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٨]
    برنامج إلكتروني يربط المؤسسات الناشئة الأذربيجانية للابتكارات ببلدان الاتحاد الأوروبي

    باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

    سيربط البرنامج الالكتروني “V4-Azerbaijan Tech Bridge” المؤسسات الناشئة الأذربيجانية للابتكارات ببلدان الاتحاد الأوروبي.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير البولندي رافال بوبورسكي أثناء كلمة ألقاها في عرض تقرير لبرنامج “V4-Azerbaijan Tech Bridge” في الندوة البولندية الاذربيجاني بباكو في 16 ديسمبر.

    قال الدبلوماسي ان هذه المبادرة المتعددة الجوانب ستأتي بحلول تكنولوجية وستساهم في تطبيق حلول تكنولوجية عالية وتطويرها في اطار المشروع.

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