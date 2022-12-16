أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني

باكو، ديسمبر، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية في قرية موسورسكند لمحافظة طوفوزقالا وقرية يوخاري شورجا لمحافظة باساركيتشار من الساعة 12:00 الى الساعة 13:50 في 16 ديسمبر النيران باستخدام الأسلحة النارية المختلفة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية أغدام بمحافظة طوفوز وقرية زيليك بمحافظة كلبجر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي محافظة خوجاوند تعرضت لاطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا في الساعة 13:05 في 16 ديسمبر.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على هذه الخروقات في هذا الاتجاه.