وزير الخارجية: نخطط لعقد اجتماع مع الجانب الأرميني حتى نهاية هذا الشهر

باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

أعلنت 5 مبادئ رئيسية لمعاهدة سلام بمبادرة أذربيجان. كان قد ذكره الرئيس الأذربيجاني في يناير عام 2021. ان جميع المبادرات في هذا المجال قد نفذها بلدنا. وبدأ العمل على المشروع الاذربيجاني بالذات خلال المحادثات المتعلقة بهذا الموضع في 2 أكتوبر. أعد المشروع من قبل الجانب الاذربيجاني. وكل المبادرات أتت من طرفنا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في تصريحه الصحفي الذي انعقد أمس في باكو.

وأضاف الوزير: "بعد ذلك، انعقد اجتماع في 7 نوفمبر بواشنطن. وبعد أسبوعين، عرض الجانب الاذربيجاني اقتراحه التالي الى أرمينيا. وجرى اتصال اولي بيننا. ليس من المستبعد عقد اجتماع والتحادث من جديد مع وزير الخارجية الارمينية ووفد أرمينيا حتى نهاية هذا

العام."