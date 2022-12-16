باكو، 16 ديسمبر (أذرتاج)

بناء على الاتفاقية الموقعة مع وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية، تملك شركة “R.V.Investment” الحق في استغلال منجم "قيزيل بولاق" للذهب الواقعة قرب مدينة اغداره الأذربيجانية. لكن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لا تُنفّذ بسبب وجود المنجم في المنطقة التي تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مدير مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات الدكتور وصال قاسملي في نداء ارسله الى مراكز الفكر العالمية المعنية بالمسائل البيئية.

يقال في النداء : قد اثبت ان شركة Base Metals حصلت على 178 مليون دولار أرباحا من الاستغلال غير القانوني لمنجم "قيزيل بولاق" خلال سنوات 2017-2009. بدأت الشركة عملها منذ عام 2010 في قره باغ وبناء على التقديرات الأولية، تقدر أرباحها السنوية 8 ملايين دولار امريكي. استخرجت الشركة 12 ألف طن من المعادن شهريا من منجم قيزيل بولاق، وارسلتها الى أرمينيا بعد انتاجها الاولي في معمل التنقية. وبعد إعادة تكريرها يتم تسويقها الى الأسواق العالمية.