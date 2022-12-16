74 حاوية من منتجات الألمنيوم الأذربيجانية تتوجه إلى تركيا

باكو، 16 ديسمبر، (أذرتاج)

توجهت الدفعة الأخرى من منتجات الألمنيوم من مجمع كنجه الصناعي الاذربيجاني إلى اسطنبول.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "أدي كونتينر" التابعة للسكك الحديدية الأذربيجانية انه في إطار مشروع "تركوآز"، سيتم تسليم المنتج إلى تركيا بواسطة قطار كتلة يتكون من 72 حاوية عبر سكة حديد "باكو - تبليسي – كارس". يبلغ الوزن الإجمالي للمنتجات السلعية في هذه الحاويات أكثر من 2000 طن. يتم تنفيذ المشروع وفق مذكرة التفاهم الخاصة بنقل البضائع المشتركة الموقعة بين شركتي "أدي كونتينر" و"أزيرالومينوم".

وفقا للمذكرة، تم نقل إجمالي 866 حاوية خلال العام الجاري - 486 حاوية عبر طريق "كنجه – تركيا" و204 حاوية عبر طريق "تركيا - كنجه و176 حاوية عبر طريق "الصين – كنجه".

تم استيراد كتل أنود الكربون المخبوزة (مواد خام استراتيجية لصناعة الألمنيوم) إلى أذربيجان من الصين عبر الممر الأوسط ومن تركيا عبر سكة حديد "باكو - تبليسي – كارس".

يشار إلى أنه حتى فبراير 2021 منذ بدء التشغيل، تم نقل حوالي 7 آلاف حاوية 20 قدما بين البلدين عبر قطار "تركوآز".