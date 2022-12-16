أذربيجان: 81 إصابة بكورونا في 16 ديسمبر

باكو، 16 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 81 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 53 مصابا بالفيروس خلال 16 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 825 ألف و231 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و749 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و989 مريض منهم ويستمر علاج 493 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1475 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و403 ألف و301 فحص طبي.