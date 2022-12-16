أذربيجان: تطعيم 307 جرعة من لقاح كورونا في 16 ديسمبر

باكو، 16 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 307 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 16 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 130 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و36 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 121 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و30 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و927 ألف و125جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و377 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و890 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و393 ألف و529 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و329 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.